أحمد فتحي: الشيبي أفضل ظهير أيمن فى مصر ورمضان صبحي قادر على أداء صانع الألعاب

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تحدث أحمد فتحي، نجم بيراميدز السابق، عن تغيير مركز رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي من الجناح إلى صانع الألعاب، وذلك قبل مباراة نصف نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.



وقال فتحي في تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت، "مدرب بيراميدز ذكي وتغيير مركز رمضان صبحي مفيد جداً للفريق، لأن رمضان قادر على الربط بين خطوط الملعب ولعبها بجواري من قبل، رمضان صبحي قوي جداً ويستخدم قوته في الوقوف على الكرة".

وأضاف فتحى، "الشيبي أفضل ظهير أيمن فى مصر، خاصة في رفع الكرات الثابتة، وفيستون ماييلي من المهاجمين المميزين، خاصة أنه لا يفقد الكرة بسهولة".

فيما قال محمد فضل، "زياد كمال من اللاعبين المميزين، ولديه قدرة على الاستحواذ، ورمضان صبحي يفضل الوجود على الأطراف ولكنه تطور كثيراً في الفترة الماضية".

وأكد ميدو، أن يوسف أوباما ومصطفى فتحي لاعبين كبار وأتشرف بأنني منحتهم الفرصة عندما كانا مع فريق الشباب بالزمالك وأتمنى لهما التوفيق، محمد شحاتة لاعب جيد وقادر على الوقوف على الكرة ومساعدة زملائه، ووجود زياد كمال وعبد الله السعيد يجبر جوميز على التخلي عن الاستحواذ لبيراميدز لعدم وجود لاعب 6 صريح.