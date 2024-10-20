شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستبعدين من قائمة الزمالك أمام بيراميدز فى كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:10 م

يتواجد 5 لاعبين في قائمة الزمالك استبعدهم البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني من مباراة بيراميدز وهم: حارس المرمي محمود الشناوى، عمر جابر، مصطفى الزناري، دونجا، وأحمد عبد الرحيم إيشو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أمام بيراميدز المقرر لها في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج .