شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسين: لن أرحل عن تدريب سيدات الزمالك وعقدى مستمر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل حسين، مدرب فريق سيدات الزمالك لكرة القدم، عدم رحيله عن تدريب الأبيض، نافيا الشائعات التى ترددت حول رحيله خلال الفترة الماضية. وقال حسين الذي حل ضيفا على الإعلامية نيرمين جمال في برنامج أون بريك عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "والله إحنا في نادي الزمالك كل يوم بيطلع شائعة، وبصراحة الإدارة بتدعمنا بشكل قوي جدا، ومفيش ضغط عليا خالص، ورغم المشاكل اللي نادي الزمالك فيها بيحاولوا يوفرولنا كل حاجة ومهتمين جدا بالكرة النسائية".

وكشف عادل حسين أن عقده مع نادي الزمالك مستمر لثلاث سنوات مقبلة، وأنه يسعى لبناء فريق قوى لسيدات الزمالك قادر على المنافسة والفوز بالبطولات.



من جانبها قالت آية إبراهيم لاعبه نادي الزمالك وزوجة عادل حسين لبرنامج أون بريك عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إحنا بروفشنال اوي في الملعب هو زي اي مدرب وأنا زي أي لاعبه في الملعب بندخل الملعب بننسي اننا عارفين بعض و نطلع من الملعب احنا اتنين متجوزين عادي ".



وأكدت آية حسين أن وجودها في نادي الزمالك كان صدفة وتعاقدت مع الزمالك حتي تدعم زوجها عادل حسين .



يذكر أن برنامج أون بريك يذاع السبت من كل أسبوع من العاشرة مساء لمدة ساعة من تقديم الإعلامية نيرمين جمال ورئيسة التحرير لبنى عبد الله ومن إعداد دنيا كريم