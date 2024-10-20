شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك ومنسي وعمر فرج على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة بيراميدز كل من: محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أمام بيراميدز المقرر لها في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".