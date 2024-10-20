شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مثيرة من تاريخ الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:40 م

يترقب كل عشاق كرة القدم المصرية متابعة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها اليوم الأحد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

نظام البطولة المنتظرة تشهد مشاركة أربعة أندية، هى الأهلي - الزمالك - بيراميدز - وسيراميكا، حيث تقام هذه البطولة مثل نظام الموسم الماضي.

المباراة الأولى تجمع بين الزمالك مع بيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق عصرا، ثم يلعب الأهلي مع سيراميكا فى المباراة الثانية بنصف النهائي فى الثامنة مساءً.

فاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

وتوج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.

على مستوى المشاركات، فإن الأهلي يحتفظ كذلك بلقب الأكثر مشاركة عبر 18 مشاركة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 مرة، حيث يتصدر قائمة الوصافة بـ7 مرات.

وخاض الزمالك 11 مباراة ببطولة السوبر وتوج باللقب 4 مرات والوصيف 7 مرات وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف وخرج بشباك نظيفة فى 5 مرات

الزمالك توج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي مرتين، بينما خسر اللقب أمام الغريم التقليدي فى 6 نهائيات.

يعد عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك هو الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري، برصيد 3 أهداف أحرزها فى 7 مباريات خاضها بالمسابقة.

صاحب أول هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، هو حازم إمام نجم نادي الزمالك، الذي أحرزه في مرمى غزل المحلة.

نادي الزمالك هو الأكثر حصولاً على المركز الثاني في المسابقة، حيث حصد مركز الوصافة 7 مرات.

ويمتلك الأهلي رقماً قياسياً في بطولة السوبر المصري، لكونه هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة، برصيد 23 هدفاً.

والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يعد هو الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري برصيد 4 ألقاب.

ويأتي في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور، الذى حقق اللقب في 8 مناسبات من قبل.

فيما يخص أبطال كأس السوبر فإن هناك 3 فرق نجحت في تحقيق اللقب المحلي على مدار السنوات الماضية من 2001 إلى 2023.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

حقق المقاولون لقب 2004 بفوز 4-2 على الزمالك، والحرس نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم الجيش لقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.