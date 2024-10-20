شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:58 م

أعلن البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها فى الرابعة وخمس دقائق ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويعد الأهلي والزمالك أبرز المرشحين للفوز باللقب كون الفريق الأحمر الأكثر تتويجاً بالبطولة بواقع 14 مرة يليه الزمالك بـ4 ألقاب.