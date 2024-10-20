شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الزمالك 5-2 فى سوبر الإمارات قبل نسخة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب كل عشاق كرة القدم المصرية متابعة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها اليوم الاحد فى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا، بملعب آل نهيان، ثم يلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساءً باستاد محمد بن زايد في الدور نصف النهائي.

ولعب السوبر المصري من قبل في الإمارات 7 مرات من قبل، أولها كان عام 2015 والأخيرة فى 2023.

وحقق الأهلي السوبر المصري في الإمارات 5 مرات، أولها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، و2021 بالفوز 2-0 على الأبيض، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر في النهائي.

على الجانب الآخر، حقق الزمالك اللقب مرتين في الإمارات بفوزين على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في نسختي 2016 و2019.

ومن بين مفارقات الزمالك في بطولة السوبر هي عدم حسم الأبيض اللقب في الأربع مرات المتوج فيها بالبطولة خلال الوقت الأصلي.

إذ حسم الزمالك أول لقبين بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، بينما آخر نسختين حصدهما الزمالك تم حسمهما بركلات الترجيح.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

وفي حال انتهاء مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

ولكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.