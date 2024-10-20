شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأحد مباراتان ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري حيث يواجه الزمالك بيراميدز، ويلتقى الأهلى مع سيراميكا.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" الضوء في السطور التالية على أبرز ما يخص المباراتين في نصف نهائي كأس السوبر.

ما هو موعد مباراة الأهلى وسيراميكا؟

يلتقي فريقا الأهلي وسيراميكا في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري لعام 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي فى الثامنة مساء اليوم الأحد.

ما هى القيمة التسويقية للأهلى وسيراميكا؟

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11.73 مليون يورو.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

تنطلق منافسات البطولة بمواجهة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد، والتي تقام على أرضية ملعب "ستاد آل نهيان" فى الإمارات.

ما هى القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز؟

ويتفوق بيراميدز على الزمالك فى القيمة التسويقية، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، حيث تبلغ قيمة كتيبة السماوى 21.93 مليون يورو، مقابل 17.10 مليون يورو للأبيض.

ما هى غيابات الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري؟

سيكون الأهلي مضطرا لخوض بطولة كأس السوبر المصري 2024 بدون ثلاثة من أبرز لاعبيه، وتتمثل غيابات الأهلي في التونسي علي معلول، الذي يعاني من إصابة على مستوى وتر أكيليس، بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد هاني بعد إصابة تعرض لها في كأس السوبر الأفريقي، فضلا عن كريم فؤاد، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عن سيراميكا كل من يوسف سيد عبد الحفيظ بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى معز اودي، الغانى عمر عبد الرؤوف، محمد عصام، أحمد أشرف، يوسف عفيفي، محمود الزيتي لأسباب فنية.

ما هى غيابات الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري؟

يغيب عن الزمالك فى بطولة السوبر المحلى كل من، أحمد فتوح وحسام أشرف ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر وسامسون أكينيولا لأسباب فنية، بينما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي والسنغالي سيدي ندياي للإصابة.

ويغيب المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز عن منافسات السوبر المصري، بسبب إصابته في الركبة، وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف.

كما استبعد يورتشيتش الثنائي العائد من الإعارة، محمد عادل وعماد ميهوب، بجانب اللاعب النيجيري الصاعد صامويل.