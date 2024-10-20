شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو للاعبي الزمالك: لو خسرتم السوبر المصري كأنكم لم تفعلوا شيئاً والان مع تفاصيل الخبر

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال ميدو عبر ستوديو أون تايم سبورت، "الأندية الكبرى يجب أن تستغل الفوز بأي بطولة لتكون دافعاً لها للفوز ببطولات أخرى، خاصة أن السوبر الأفريقي فاز به الزمالك على حساب الأهلي، جماهير كرة القدم لا تتذكر إلا المشهد الأخير، وأقول للاعبي الزمالك إذا لم تفوزوا بهذه البطولة ولا كأنك فزت بحاجة".

فيما قال محمد فضل، نجم الأهلي السابق، "ثبات التشكيل مهم جداً ودونجا له دور كبير جداً في غلق المساحات، والزمالك من أقوى الفرق المصرية التي لديها نسبة استحواذ عالية، كوستا قد يكون بديلاً لدونجا، وزياد كمال موجود في الصورة، وكذلك عمر جابر".

بينما عدد أحمد فتحي لاعب بيراميدز السابق نقاط القوة لدى الفريق السماوي قائلاً: بطولة كأس مصر كانت مهمة جداً لبيراميدز ومعهم مدرب لديه فلسفة الاستحواذ واستخلاص الكرة بسرعة، ولاعبي بيراميدز مميزين وقادرون على الاستحواذ واستخلاص الكرات، والبدائل على الدكة قادرون على تغيير المباراة، والكرات الثابتة أيضاً من نقاط قوة بيراميدز.