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سبب استبعاد 5 لاعبين بالزمالك من تشكيل مباراة بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استبعد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز 5 لاعبين من قائمته التي سيخوض بها مباراة بيراميدز.

الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد التشكيل الرسمي للزمالك غياب 5 لاعبين وهم: محمود الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد عبدالرحيم "إيشو"، مصطفى الزناري.

أسباب غياب اللاعبين:

محمود الشناوي: سبب فني

أحمد عبدالرحيم "إيشو": سبب فني

عمر جابر: إصابة بشد عضلي

مصطفى الزناري: يُعاني من التواء في الكاحل

نبيل عماد "دونجا": يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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