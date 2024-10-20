سبب استبعاد 5 لاعبين بالزمالك من تشكيل مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استبعد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز 5 لاعبين من قائمته التي سيخوض بها مباراة بيراميدز.
الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وشهد التشكيل الرسمي للزمالك غياب 5 لاعبين وهم: محمود الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد عبدالرحيم "إيشو"، مصطفى الزناري.
أسباب غياب اللاعبين:
محمود الشناوي: سبب فني
أحمد عبدالرحيم "إيشو": سبب فني
عمر جابر: إصابة بشد عضلي
مصطفى الزناري: يُعاني من التواء في الكاحل
نبيل عماد "دونجا": يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية
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