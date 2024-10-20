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الزمالك يصل استاد آل نهيان لمواجهة بيراميدز فى السوبر المصري

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها بعد قليل فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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