شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد آل نهيان لمواجهة بيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها بعد قليل فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.