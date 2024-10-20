شكرا لقرائتكم خبر عن 46 صفقة حصيلة تدعيمات أندية السوبر المحلى الأربعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأندية المصرية الأربعة "الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا" في تدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل الاستعداد القوى لبطولة كأس السوبر المحلى ، المقرر انطلاقه اليوم الأحد على الأراضى الإماراتية، لحصد أول ألقاب الموسم الجديد.

ودعم الرباعى الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا صفوفها بصفقات قوية من أجل تحقيق اللقب المنشود، لكن تصدر فريق سيراميكا الأندية الأربعة فى جلب الصفقات بـ16 صفقة حتى الآن، فيما اكتفى الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز بـ4 صفقات لكل منها.



صفقات أندية السوبر



صفقات سيراميكا

نستعرض صفقات الأندية الأربعة قبل انطلاق السوبر المحلى..

الأهلى 4 صفقات: أشرف دارى، عمر الساعى، يحيى عطية الله، يوسف أيمن

الزمالك 4 صفقات: كونراد ميشالاك، محمد حمدى، محمود بنتايك، عمر فرج

بيراميدز: صديق أوجولا، عبد الرحمن مجدى، يوسف أوباما، طارق علاء

سيراميكا 16 صفقة: محمد صادق، أيمن موكا، يوسف عفيفى، محمود الزيتى، محمد عصام، أحمد أشرف، أحمد عابدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد أبو العمايم، الغانى عمر عبد الرؤوف، الأوغندي عباس كيوني، محمود زلاكة، فخرى لاكاى، إسلام عيسى، عبد الله مجدي، حسين السيد.

موعد مباريات السوبر المصرى في الإمارات

تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

فيما تقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.