شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضيف نجمتي كأس رابطة الأندية لشعاره قبل خوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى سيراميكا نحمتين على شعار النادي فى التصميم الجديد للشعار بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثاني على التوالي.

وكان سيراميكا أعلن مساء السبت، وضع النجمتين على قميص الفريق لموسم 2024 /2025، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلى التي ستقام في الإمارات في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى، حيث يلتقي مع الأهلي فى الثامنة مساء اليوم فى نصف نهائي البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك، شعار النادي الجديد معلقا عليه: "شعار جديد.. تطلعات أكبر.. نجمتان على طريق صناعة المجد".

كما نشر الحساب الرسمي لسيراميكا عبر "فيس بوك"، أمس، صورا لقميص سيراميكا الجديد بعد وضع النجمة الثانية، معلقا عليها: "النجمة الثانية تزين القميص.. حلم التتويج مستمر في 2024-2025".