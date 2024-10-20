شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الكفراوي و5 مرشحين من انتخابات اتحاد السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس ، نتائج الملاحظات الخاصة على بعض المرشحين من قائمة رؤوف نور التي تتنافس على انتخابات الاتحاد لدورة جديدة أمام قائمة رئيس الاتحاد الحالي للاتحاد.

وكشف مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة عن قيامه بتسليم الملاحظات الخاصة بقائمة رؤوف نور والتي شملت 6 مرشحين بقرار مجلس الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة بإعمال حكم اللائحة الخاصة بالاتحاد عبر إرسال هذا المحضر إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لإخطارها بأسماء المترشحين وبيان الملاحظات التي أبديت بشأنها لأعمال شؤونها في هذا الصدد وإعلان ذلك بمقر الاتحاد المصري للسباحة اعتبارا من أول يوم عمل اليوم الأحد على أن يكون الإعلان في مكان ظاهر وبحجم كبير وواضح على مدخل الاتحاد المصري للسباحة.

ويستحق للمستبعدين من قائمة رؤوف نور الطعن لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة لمدة ثلاثة أيام عمل بداية من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 ثم تليهم الطعن للجنة الأولمبية المصرية في ثلاثه أيام العمل التي تليهم.

ومن المؤكد أنه سيتم تصعيد الاحتياطي بالترتيب من قائمة المرشح رؤوف نور طبقا للائحة الخاصة بالاتحاد المصري للسباحة وتستمر المنافسة بذلك بين قائمة المهندس ياسر إدريس وقائمة رؤوف نور لأن القائمتين كاملتين.

وجاءت الملاحظات على قائمة رؤوف نور كالتالي:

1- المترشح / إبراهيم كامل كامل الكفراوي وذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص بممارسته لأعلى مستوى في المنافسات ( مرحلة العمومي لموسمين رياضيين على الأقل طبقا للائحة.

2- المترشح / وليد محمد محمود فتحي وذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص باعتزاله اللعب موسم رياضي سابق على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تقام بها الانتخابات

3- المترشح / محمد إبراهيم محمد أمين وذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص بممارسته لأعلى مستوى في المنافسات مرحلة العمومي لموسمين رياضيين على الأقل طبقا للائحة.

4- المترشح / سید مصطفی سید حمدان و ذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص بممارسته لأعلى مستوى في المنافسات مرحلة العمومي لموسمين رياضيين على الأقل طبقا للائحة.

5- المترشح / دعاء محمود محمد محمد مصطفى وذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص بممارسته لأعلى مستوى في المنافسات مرحلة العمومي لموسمين رياضيين على الأقل طبقا للائحة.

6- المترشح / سوزان سيف الله محمد إبراهيم وذلك لعدم توافر شرط الترشح الخاص بممارسته لأعلى مستوى في المنافسات مرحلة العمومي لموسمين رياضيين على الأقل طبقا للائحة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.