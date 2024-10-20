شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريقا الأهلي وسيراميكا في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري لعام 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي فى الثامنة مساء اليوم الأحد.

ستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في نفس المرحلة من البطولة، بعدما تفوق الأهلي في المباراة الماضية بهدف دون مقابل سجله في الدقائق الأخيرة، ليحجز مكانه في النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11.73 مليون يورو.

من جهته رفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

وفي حال فوز الأهلي على سيراميكا ينتظر المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثاني بين بيراميدز والزمالك، لمواجهته في المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.