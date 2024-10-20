شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب آل نهيان لمواجهة الزمالك فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:36 م

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، في إطار نصف نهائي السوبر المصري.

وكان المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز في وداع اللاعبين وطالبهم بضرورة الفوز والعبور للمرحلة النهائية من البطولة.

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل ، فيما استطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي المصري مصطفى محمد برصيد 3 أهداف.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.