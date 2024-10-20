شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين مراقبا لمباراة الزمالك وبيراميدز.. ووليد مهدي منسقا والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين عضو اتحاد الكرة، تعيين محمد ياسين مراقبا لمباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم في بطولة السوبر المصري، كما تقرر اختيار وليد مهدي منسقا عاما للمباراة المقامة باستاد الوحدة بالإمارات.

ويلتقى الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.

وينتظر 3 لاعبين زملكاوية مواصلة التوهج في البطولة بعد تقديمهم مستوى جيد في السوبر الأفريقي ويأتي على رأسهم ناصر منسي والذى بات أيقونة عند الجماهير ونفس الحال ينطبق على المغربي محمود بنتايك الذى حقق ظهور لافت للنظر فى الجبهة اليسري وكذلك الحارس محمد عواد الذى قادته الصدفة لتثبيت أقدامه فى حماية عرين القلعة البيضاء.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصري حيث وعدوه خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز اللقاء محملاً بمسئوليات كبيرة،بعد التتويج بكأس مصر ليثبت للجميع أنه فريق بطولات،وأن الفوز باللقب الأخير كان مجرد بداية لرسم خريطة الإنجازات والألقاب.

ويتسلح فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني كرونوسلاف يورتشيتش بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية على أمل أن تصنع معه الفارق فى لقاء الزمالك خاصة أنه تعاقد مع أكثر من لاعب قوي وعلى رأسهم عبد الرحمن مجدي،صديق إيجولا،يوسف أوباما وطارق علاء.