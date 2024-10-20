شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يشارك فى السوبر المصرى 3 مرات مع أندية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عبد الله السعيد، لاعب وسط نادى الزمالك، لتحقيق رقم مميز في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس السوبر المحلى عندما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز باستاد آل نهيان في الإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصرى.

رقم مميز لـ عبد الله السعيد

سيكون ظهور عبد الله السعيد في السوبر المحلى المقرر انطلاقه اليوم، الأحد، الثالث للاعب بقميص نادى مختلف، حيث شارك سابقا بقميص الأهلى وبيراميدز في البطولات السابقة، ومن المنتظر أن يكون أساسيا في مباراة الزمالك وبيراميدز، ليحقق رقما مميزا بالظهور مع 3 أندية مختلفة في بطولة السوبر.

وخاض السعيد خلال الـ 6 نسخ من البطولة 7 مباريات، بعد تغيير نظام المسابقة في النسخة الماضية، ليخوض كل فريق مشارك في البطولة مباراتين.

وفي حال مشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك خلال النسخة الحالية من البطولة، سيصبح أول لاعب فى التاريخ يشارك فى بطولة كأس السوبر مع أربعة فرق مختلفة "الأهلي، بيراميدز، الزمالك، والإسماعيلي".

جدير بالذكر أن السعيد هو الهداف التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 3 أهداف، أحرزها خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي.