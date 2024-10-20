شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الزمالك يخضعن لتدريبات تأهيلية واستشفاء تحت إشراف قاسم قدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك لتدريبات تأهيلية وجلسات استشفاء استعدادا للمباراة المقبلة في دورى الكرة النسائية أمام المقاولون العرب والمقرر لها الاثنين المقبل.

وأدت لاعبات الزمالك التدريبات وجلسات الاستشفاء تحت إشراف الدكتور قاسم قدرى مخطط الأحمال والمعد البدنى.

ويقود فريق الزمالك كل من، عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، شيرين محمد مديراً إدارياً، سيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً.