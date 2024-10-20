شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء السوبر اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:20 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي .

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي المصري مصطفى محمد برصيد 3 أهداف.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.