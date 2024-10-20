شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيحاول تغيير طريقة اللعب أمام سيراميكا فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أنه هناك كلاما أن الأهلي سيحاول تغيير طريقة اللعب أمام سيراميكا لـ3:5:2 فى المواجهة التى تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، بنصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات .

وقال شوبير فى تصريحات لأون سبورت إف إم، إن رابطة الأندية طلبت تحديد ملعب بديل لاستاد القاهرة، مشيرا إلى أن جميعهم اختاروا ملعب السلام حال غلق الاستاد للصيانة.

وتضمنت لائحة الموسم الجديد التى أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة كيفية اختيار وتحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، خاصة بعد تغيير نظام المسابقة وإقامة النسخة الجديدة بشكل استثنائى.

ووفقا للائحة، هناك حالتان لاختيار نفس فرق الموسم الماضي للمشاركة فى البطولات الأفريقية، الأولى إلغاء المسابقة، والثانية إذا كان موعد إرسال الفرق قبل نهاية المرحلة الأولى للدوري.



كما تضمنت اللائحة الجديدة أنه إذا طلب الاتحاد الأفريقي أسماء الفرق قبل نهاية المرحلة النهائية، سيتم إرسال أسماء الفرق وفقا لترتيب الجدول وقتها، بشرط أن تكون المباريات المتبقية لا تؤثر في الترتيب، أما لو كانت المباريات المتبقية تؤثر على الترتيب فسيتم اعتماد ترتيب المرحلة الأولى وإرسال أسماء الفرق بناءً عليه.