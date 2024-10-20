شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه على فترتين فى معسكر المغرب استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 25 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق المران الصباحي على شاطئ مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية، لرفع اللياقة البدنية، بينما يقام المران المسائي على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية، وذلك لمنح التعليمات الفنية للاعبين.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، بينما يلتقي الفريق البورسعيدي مع الزمالك في الأسبوع الثالث والأهلي في الأسبوع السادس.

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي لم يحسم مصير ملعبه في الموسم الجديد بشكل نهائي حتى الآن، مضيفاً في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رابطة الأندية وضعت استاد برج العرب في جدول مباريات الدوري، نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النادي يترقب اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة مصير طلب النادي بخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس.