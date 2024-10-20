شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تاريخية للزمالك فى السوبر المصري قبل مواجهة بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك مشواره ببطولة كأس السوبر المصري، بمواجهة قوية أمام بيراميدز في نصف النهائي على ملعب استاد آل نهيان في أبو ظبي بالإمارات.

الزمالك في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ12 في السوبر المصري، بعدما حقق اللقب 4 مرات (2 في الوقت الإضافي - 2 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 7 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلي "6 مرات".

سجل لاعبو الزمالك 9 أهداف عن طريق 7 لاعبين (حازم امام - حسام حسن - أسامة نبيه – مدحت عبد الهادي (هدفين) - عمر جابر - محمود كهربا – محمود علاء (هدفين)، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

السوبر الأول 2001.. يوم 14 سبتمبر 2001 جمع الزمالك مع غزل المحلة علي ستاد القاهرة وأدارها الحكم جمال الغندور وانتهت بفوز الزمالك 2-1 ، تقدم للزمالك حازم امام في الدقيقة 21 وفي الشوط الثاني سجل محمد محروس العتراوي هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 77 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ولعب الفريقان وقتًا إضافيًا نجح خلاله حسام حسن في تسجيل هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 117.

السوبر الثاني 2002.. يوم 19 سبتمبر 2002 ، جمع الزمالك مع المقاولون العرب علي ستاد القاهرة وأدارها الحكم جمال الغندور وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله أسامة نبيه في 119 من زمن الشوط الثاني الإضافي .

السوبر الثالث 2016.. يوم 10 فبراير 2017 ، جمع الزمالك مع الأهلي ، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات ، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بركلات الترجيج 3-1 ، بعد انتهاء المباراة في وقتها بالتعادل السلبي .

السوبر الرابع 2016.. يوم 20 فبراير 2020 ، جمع الزمالك مع الأهلي، علي ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالامارات وانتهت المباراة بفوز الزمالك 4-3 ، بعد انتهاء المباراة في وقتها الطبيعي بالتعادل السلبي.