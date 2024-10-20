شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال السوبر المصري قبل انطلاق النسخة الـ22.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:15 م

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري 2024، في نسختها الجديدة التي تستضيفها دولة الإمارات من جديد، اليوم الأحد، بمباراتي نصف النهائي، قبل أن تختتم الخميس بالمباراة النهائية.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

وأقيمت 21 نسخة سابقة من بطولة كأس السوبر المصري، بدأت في عام 2001، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

* ألغيت نسختي عامي 2011 و2013 *

2001: الزمالك يتوج باللقب على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1، سجل حازم إمام وحسام حسن لصالح الفريق الأبيض بينما أحرز محمد محروس العتراوي هدف الغزل الوحيد.

2002: الزمالك يهزم المقاولون بهدف أسامة نبيه.

2003: الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

2004: المقاولون العرب يفوز باللقب على حساب الزمالك بنتيجة 4-2.

2005: الأهلي بطلًا على حساب إنبي بهدف نظيف سجله وائل جمعة في الشوط الإضافي الأول.

2006: الأهلي يهزم إنبي مجددًا بهدف نظيف سجله محمد أبو تريكة.

2007: الأهلي يحصد اللقب بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل بهدف لكلا فريق عن طريق: شادي محمد، محمد حمص.

2008: الأهلي يهزم الزمالك بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو.

2009: حرس الحدود يفوز بلقبه الأول على حساب الأهلي بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني.

2010: الأهلي يهزم حرس الحدود ويستعيد اللقب بهدف محمد أبو تريكة.

2012: الأهلي يهزم إنبي بنتيجة 2-1، بثنائية عبدالله السعيد ومحمد ناجي جدو، بينما أحرز محمد شعبان هدف الفريق البترولي الوحيد.

2014: الأهلي يتفوق على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

2015: الأهلي بطلًا على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، سجل عبد الله السعيد ثنائية بالإضافة لمؤمن زكريا لصالح الفريق الأحمر، بينما أحرز عمر جابر ومحمود كهربا هدفي الزمالك.

2016: الزمالك يتوج باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

2017: الأهلي يهزم المصري البورسعيدي بهدف وليد أزارو في الوقت الإضافي.

2018: الأهلي يهزم الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف، حيث أحرز جونيور أجايي ثنائية مع حسين الشحات للمارد الأحمر، بينما سجل محمود علاء هدفي الفريق الأبيض.

2019: الزمالك يستعيد اللقب من بوابة غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

2020: طلائع الجيش يحقق لقبه الأول على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

2021: الأهلي يسترد اللقب على حساب الزمالك بثنائية برونو سافيو وكريم فؤاد.

2022: الأهلي يهزم بيراميدز بهدف علي معلول في الشوط الإضافي الأول.

2023: الأهلي يهزم مودرن فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا) بنتيجة 4-2، بعد تمديد اللقاء للأشواط الإضافية، وسجل رباعية الأحمر كلا من: محمود كهربا، حسين الشحات، أنتوني موديست وكريم فؤاد، بينما أحرز عمر السعيد ومحمد محمود هدفي مودرن.