شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين للحكام: "الأرض مفروشة لكم ارضوا ربنا واللي تشوفوه احسبوه" والان مع تفاصيل الخبر

وجه إبراهيم نور الدين، رئيس اللجنة الفنية بلجنة الحكام، رسالة إلى حكام مباريات السوبر المصري، وقال إبراهيم نور الدين عبر قناة أون تايم سبورت، "الحكام يعيشون أفضل لحظات حياتهم الفترة الحالية، بعد المساندة الجماهيرية والإعلامية ومن الأندية، وكذلك لجنة الحكام واتحاد الكرة والأرض مفروشة لهم بالورود".

وأضاف نور الدين، "عليهم أن يؤدوا لكي يعيدوا التحكيم المصري لمكانته، ويجعلوا المسؤولين يفكرون قبل الاعتماد على خبير أجنبي، وهذه البطولة عنق الزجاجة، وأقول لهم ارضوا ربنا واللي تشوفوه احسبوه دون حسابات".

من جانبه، قال محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام، "ثقة الأندية في التحكيم المصري تجعلنا على المستوى المطلوب، وحكام مصر قادرون على تقديم بطولة جيدة، استعددنا بشكل قوي من خلال معسكرات القاهرة والإمارات، والآن نقدم محاضرات نظرية نتمنى أن تؤتي ثمارها، وحكام مصر كانوا أبطالاً في النسخ الثلاث الأخيرة".

وأضاف، "التعامل النفسي ليس مقتصراً على بطولة السوبر المصري، بدأنا بذلك منذ تكليفنا بالمسؤولية لأن كان هناك ثقة مفقودة من الإعلام والجماهير، ونعمل معهم على الجانب النفسي خاصة بعد تدعيم الأندية والجماهير والإعلام لهم، وهذا سيتضح أثره في الملعب".