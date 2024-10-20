شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:00 م

يعود الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري من جديد، بعد غيابه عن المسابقة الموسم الماضي، والتي توج بها الأهلي على حساب مودرن سبورت في المباراة النهائية.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد، والتي تقام على أرضية ملعب "ستاد آل نهيان" فى الإمارات.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك فى القيمة التسويقية، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، حيث تبلغ قيمة كتيبة السماوى 21.93 مليون يورو، مقابل 17.10 مليون يورو للأبيض.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.