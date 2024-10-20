شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث حال انتهاء مباريات السوبر المصري بالتعادل؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:00 م

يستهل الأهلي مشواره فى بطولة كأس السوبر المصري بمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، ويشارك المارد الأحمر في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، بينما يتواجد سيراميكا بعدما نجح فى حصد كأس الرابطة.

فيما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري الآخر، عند الساعة 4:05 عصر اليوم الأحد.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

في حال انتهاء مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

ولكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.