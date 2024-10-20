شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، باستاد آل نهيان بالإمارات فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، كم تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز، حيث يواصل الدفع بـ محمد عواد فى حماية عرين القلعة البيضاء، ومحمود بنتايك فى الجبهة اليسرى، وزادت فرص مشاركة أحمد محمود فى التشكيل الأساسي بعد إصابة عمر جابر ويحدد الجهاز الفني قراره النهائي قبل اللقاء مباشرة، وفقا لحالة عمر جابر.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر "أحمد محمود" – محمود بنتايك

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال

خط الهجوم: سيف الجزيرى – زيزو – ومصطفى شلبى

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي،خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي (أحمد توفيق)، في الهجوم: مصطفى فتحي - رمضان صبحي (صديق أوجولا) - فيستون مايلي.