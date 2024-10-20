شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب آل نهيان لخوض مباراة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:58 م

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة من أجل مواجهة الزمالك في السوبر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر.

وكان ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز في وداع اللاعبين وطالبهم بضرورة الفوز والعبور للمرحلة النهائية من البطولة.

وفي حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.