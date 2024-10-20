شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم موفوسي مهاجم أسيك لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود فى التعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري في صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق قبل بدء الموسم الجديد.

وتمت الصفقة خلال الساعات الماضية، حيث وصل موفوسي عصر أمس السبت لإتمام الانتقال والتوقيع الرسمي في حضور كل من محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، ونور العيسوي وكيلة اللاعب، واتفقوا على انتقال اللاعب لمدة موسمين.

وساهم موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، في هدفين مع الفريق هذا الموسم خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق الإيفواري.

وكان فريق حرس الحدود قد نجح في تدعيم الفريق بعدة صفقات قوية، ولاعبين دوليين في خط الهجوم ولديهم خبرات دولية مع المنتخب الوطني مثل عمرو جمال ومحمد فاروق ، وتقوية خط الدفاع بالتعاقد مع إسلام أبو سليمة وإنضمام محمود الزنفلي في مركز حراسة المرمى وإيزي إيميكا لاعب الوسط واخيرًا المهاجم الايفواري موفوسي ومازال التدعيم جاري قبل غلق القيد يوم 25 من الشهر الجاري.

وحرص الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف على خوض عدة مباريات ودية مع عدد من فرق الدوري الممتاز واهلي بني غازي الليبي من أجل الإستعداد القوي وتجهيز كل لاعبي الفريق قبل انطلاق المسابقة وظهر من خلالها الفريق بشكل قوي وقدم آداء مميز من خلال وجود لاعبين ذو خبرات كبيرة .