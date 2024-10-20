شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه فى الصدارة.. قائمة المدربين الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية منافسات من العيار الثقيل في بطولة كأس السوبر المصري 2024 التي تقام في الإمارات، بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

ويتنافس على كأس السوبر المصري هذا الموسم 4 أندية هي "الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا "، حيث يصطدم الأهلي بسيراميكا في نصف النهائي، ويتحدى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

وتقام البطولة للمرة الثانية على التوالي بالشكل الجديد (بمشاركة 4 فرق)، حيث أقيمت النسخة الماضية في الإمارات وفاز بلقبها الأهلي المصري، بعد فوزه على مودرن سبورت في النهائي (4-2).

تفوق المدربون الأجانب في بطولة السوبر المصري وحققوا 12 لقبا مقابل 8 ألقاب للمصريين، ويتصدر البرتغالي مانويل جوزيه قائمة أكثر المدربين فوزا بكأس السوبر المصري وحقق أربعة ألقاب متتالية أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 يليه حسام البدري وحقق ثلاثة ألقاب، وبالتالي فهو أفضل المدربين الوطنيين وحقق اللقب أعوام 2010 و2012 و2018.

إضافة لمانويل جوزيه، هناك 7 مدربين أجانب من ست جنسيات مختلفة فازوا بالسوبر المصري وهم الألماني أوتو فيستر وهو أول مدرب يفوز بالسوبر المصري، والبرازيلي كارلوس كابرال الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي فاز بالسوبر، والبرتغالي توني أوليفيرا والإسباني خوان كارلوس جاريدو والسويسري رينيه فايلر والفرنسى باتريس كارتيرون والسويسري مارسيل كولر.

وإضافة لحسام البدري، هناك 5 مدربين مصريين فازوا بالسوبر هم حسن شحاتة مع المقاولون وطارق العشري مع حرس الحدود وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مع الأهلي ومحمد حلمي مع الزمالك وعبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش.



- 2001 الألماني أوتو فيستر ( الزمالك )

2002 - البرازيلي كابرال ( الزمالك )

2003 - البرتغالي أوليفيرا (الأهلي )

2004 - حسن شحاته (المقاولون )

2005 - البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

2006 - البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

2007 - البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

2008- البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

2009 - طارق العشري (حرس الحدود)

2010 - حسام البدرى (الأهلي)

2012 - حسام البدرى (الأهلي)

2014 - الإسباني جاريدو (الأهلي)

2015 - عبد العزيز عبد الشافي (الأهلي)

- 2016محمد حلمي ( الزمالك )

2017 - حسام البدرى (الأهلي)

2018 - السويسري فايلر (الأهلي)

2019 - الفرنسي كارتيرون ( الزمالك )

2020 - عبد الحميد بسيونى (طلائع الجيش)

-2021 السويسري مارسيل كولر (الأهلي)

-2022 السويسري مارسيل كولر (الأهلي)

-2023 السويسري مارسيل كولر (الأهلي)