شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:40 م

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في مباراة مرتقبة ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام في دولة الإمارات.

وخاض الزمالك، تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز، 39 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 23 فوزاً وتعادل فى ثمانية لقاءات، وتلقى ثمانى هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 63 هدفاً وتلقت شباكه 35، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الافريقى.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.