شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم اختيار الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا بعد إقامة الدورى الاستثنائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة الموسم الجديد التى أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة كيفية اختيار وتحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، خاصة بعد تغيير نظام المسابقة وإقامة النسخة الجديدة بشكل استثنائى.

ووفقا للائحة، هناك حالتان لاختيار نفس فرق الموسم الماضي للمشاركة فى البطولات الأفريقية، الأولى إلغاء المسابقة، والثانية إذا كان موعد إرسال الفرق قبل نهاية المرحلة الأولى للدوري.



كما تضمنت اللائحة الجديدة أنه إذا طلب الاتحاد الأفريقي أسماء الفرق قبل نهاية المرحلة النهائية، سيتم إرسال أسماء الفرق وفقا لترتيب الجدول وقتها، بشرط أن تكون المباريات المتبقية لا تؤثر في الترتيب، أما لو كانت المباريات المتبقية تؤثر على الترتيب فسيتم اعتماد ترتيب المرحلة الأولى وإرسال أسماء الفرق بناءً عليه.



المشاركات الأفريقية

من ناحية أخرى، أرسل اتحاد الكرة خطابات لجميع المناطق والفروع لائحة لجنة الانضباط للموسم الجديد، وتتضمن حظر جميع عناصر اللعبة، سواء اللاعبين أو المدربين أو مجالس الإدارات أو الحكام، من التعامل مع السوشيال ميديا بخصوص المباريات أو الإساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة.

وأكد اتحاد الكرة أن لائحة الانضباط للموسم الجديد تتضمن عقوبات فى حال تناول أى مشكلة بشأن المباريات أو الاساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.