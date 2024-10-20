شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة سيراميكا الليلة فى السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:20 م

يلقتي الأهلي نظيره سيراميكا باستاد محمد بن زايد، في إطار مواجهات دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري للموسم الحالي.

الأهلي نجح فى التتويج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، ويشارك في الموسم الحالي بصفته بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

ويدير الحكم أحمد الغندور، مباراة الأهلي أمام سيراميكا، ويساعده أحمد حسام طه وشريف عبد الله، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

كما تقرر تعيين وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو في لقاء الأهلي وسيراميكا، ويساعده الإماراتي عيسى خليفة.

وسبق وأدار أحمد الغندور 20 مباراة للأهلى، وحقق الفوز فى 16 لقاء منها وتعادل سلبياً فى أربع مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام الاسماعيلى بالدوري فى مايو الماضى وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.