شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 14 لاعباً عن الزمالك وبيراميدز فى موقعة السوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

ويتواجد الزمالك في السوبر للمرة الـ 12 في تاريخه، ويملك الفريق الأبيض 4 ألقاب، أما بيراميدز الذي تذوق طعم الذهب للمرة الأولى في تاريخه، فيدخل البطولة بمعنويات عالية منتشيًا بتتويجه بلقب كأس مصر، وعينه على المباراة النهائية وضرب موعد مع الفائز من النصف نهائي الآخر الأهلي ضد سيراميكا.

ويغيب عن الزمالك فى بطولة السوبر المحلى كل من، أحمد فتوح وحسام أشرف ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر وسامسون أكينيولا لأسباب فنية، بينما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي والسنغالي سيدي ندياي للإصابة.

ويغيب المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز عن منافسات السوبر المصري، بسبب إصابته في الركبة، وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف.

كما استبعد يورتشيتش الثنائي العائد من الإعارة، محمد عادل وعماد ميهوب، بجانب اللاعب النيجيري الصاعد صامويل.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.