شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسوبر الزمالك وبيراميدز اليوم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري 2024 في نسختها الجديدة التي تستضيفها دولة الإمارات من جديد، اليوم الأحد، بمباراتي نصف النهائي، قبل أن تختتم الخميس بالمباراة النهائية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري عند الساعة 4:05 عصر اليوم الأحد.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز، حيث يواصل الدفع بـ محمد عواد فى حماية عرين القلعة البيضاء، ومحمود بنتايك فى الجبهة اليسرى، وزادت فرص مشاركة أحمد محمود فى التشكيل الأساسي بعد إصابة عمر جابر ويحدد الجهاز الفني قراره النهائي قبل اللقاء مباشرة وفقا لحالة عمر جابر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر "أحمد محمود" – محمود بنتايك

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال

خط الهجوم: سيف الجزيرى – زيزو – مصطفى شلبى

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي (أحمد توفيق)

في الهجوم: مصطفى فتحي - رمضان صبحي (صديق أوجولا) - فيستون مايلي.

وفي حال انتهاء مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.