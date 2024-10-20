شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى سيراميكا الليلة فى نصف نهائي كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو بطل كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

وتوج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.

ولعب السوبر المصري من قبل في الإمارات 7 مرات من قبل، أولاها كان في عام 2015 والأخيرة في 2023.

وحقق الأهلي السوبر المصري في الإمارات 5 مرات، أولاها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، و2021 بالفوز 2-0 على الأبيض، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر في النهائي.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الافريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

ورفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

في حال فوز الأهلي على سيراميكا ينتظر المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثاني بين بيراميدز والزمالك، لمواجهته في المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

وافتتح الأهلي موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل خسارة مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض أمام منافسه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة قبل السوبر المصري في ظل غياب 3 لاعبين مصابين فقط وهم التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

في المقابل ، قدّم سيراميكا أداء جيد في ظهوره الأول بمنافسات السوبر المصري خلال النسخة الماضية ، ورغم ذلك حصد سيراميكا المركز الرابع بعد خسارة المباراتين.

وتعرض سيراميكا لخسارة في الوقت القاتل أمام الأهلي ليودع حلم التأهل لنهائي السوبر في نسخته الأولى بمشاركة 4 فرق.

أما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز، قبل أن يحسم بيراميدز المركز الثالث بعد الفوز 5-4 في ركلات الترجيح.

ويلعب سيراميكا للمرة الثانية على التوالي منافسات السوبر المصري ، ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا لكسر عقدة مارسيل كولر والنادى الأهلى، حيث لا يعرف النتائج الإيجابية فى مواجهات المارد الأحمر، وسبق أن واجه الأهلى فى 4 مناسبات انتهت جميعا بالهزيمة.

وتشهد مباراة الأهلى وسيراميكا صراعا بين مدرستين كرويتين، الأولى المدرسة السويسرية، ويمثلها مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، والذى حقق نجاحات قوية مع النسور الحمر على مدار موسمين قادهم خلالها إلى حصد 9 ألقاب مختلفة وهى الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى 3 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

والمدرسة الوطنية ويمثلها أيمن الرمادي والذي يقود سيراميكا ونجح في صناعة فريق قوي وقيادته للتتويج بلقبين هما البطولتين الوحيدتين في مشوار الفريق بالكرة المصرية، ويرغب في تقديم مستويات قوية خلال مشاركته في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة.