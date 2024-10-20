شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطبق "التغيير الإضافي" فى مباريات الدوري بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تطبيق بعض التعديلات في الموسم الجديد، من بينها تعديل بخصوص التغيير الإضافي لكل فريق.

وكشف إبراهيم نور الدين، المدير الفني للتطوير في لجنة الحكام، أنه حال تم تشخيص إصابة أحد اللاعبين بارتجاج فى المخ يكون من حق فريقه استبداله كتغيير سادس، وفى نفس الوقت سيكون للفريق الآخر الحق فى إجراء تبديل إضافي عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، لكن هذا التعديل لن يكون موجودًا فى مباريات السوبر المصري الذي ينطلق اليوم فى الإمارات.

من ناحية أخرى، أرسل اتحاد الكرة خطابات لجميع المناطق والفروع لائحة لجنة الانضباط للموسم الجديد، وتتضمن حظر جميع عناصر اللعبة، سواء اللاعبين أوالمدربين أو مجالس الإدارات أو الحكام، من التعامل مع السوشيال ميديا بخصوص المباريات أو الإساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة.

وأكد اتحاد الكرة أن لائحة الانضباط للموسم الجديد تتضمن عقوبات فى حال تناول أى مشكلة بشأن المباريات أو الاساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.