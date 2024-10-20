شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض المجازفة بإشراك عمر جابر فى السوبر المصري ويجهز البديل والان مع تفاصيل الخبر

رفض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المجازفة بـ عمر جابر لاعب الفريق خلال مباراة اليوم أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى التي تقام بالإمارات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجارى، وذلك بعد الإصابة التي عانى منها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وتعرض عمر جابر لإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل ساعات من مواجهة بيراميدز بنصف نهائي البطولة، ويرفض جوميز المجازفة باللاعب حتى يتم تجهيزه بالشكل الكافى.

وبدأ جوميز في تجهيز بديل عمر جابر حال تأكد عدم مشاركته في المباراة اليوم، وإن كان الأقرب للمشاركة بدلا من جابر هو أحمد محمود لاعب الفريق.

ويلتقى الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.