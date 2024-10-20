شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي بيراميدز فى "قمة سوبر" بالإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا التى ستقام في الثامنة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي الذى يعد حافزاً كبيراً لأبناء ميت عقبة لمواصلة الانتصارات، وإثبات أن الفوز على الأهلي لم يكن عن طريق الصدفة، ويتسلح الأبيض بجماهيره الغفيرة المتوقع أن تسانده بكل قوة باستاد آل نهيان، حيث يعول اللاعبون على هذا الحافز كثيراً فى استحضار الروح والعزيمة.

وينتظر 3 لاعبين زملكاوية مواصلة التوهج في البطولة بعد تقديمهم مستوى جيد في السوبر الأفريقي ويأتي على رأسهم ناصر منسي والذى بات أيقونة عند الجماهير ونفس الحال ينطبق على المغربي محمود بنتايك الذى حقق ظهور لافت للنظر فى الجبهة اليسري وكذلك الحارس محمد عواد الذى قادته الصدفة لتثبيت أقدامه فى حماية عرين القلعة البيضاء.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصري حيث وعدوه خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.

من جهته استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز حيث سيستمر محمد عواد فى حماية عرين القلعة البيضاء ومحمود بنتايك فى الجبهة اليسرى، ويبدو التشكيل الأقرب كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمود بنتايك،خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال، خط الهجوم: سيف الجزيرى – زيزو – مصطفى شلبى.

ويؤمن جوميز بأهمية تواجد ناصر منسى على مقاعد البدلاء، حتى يمتلك ورقة رابحة قادرة على صنع الفارق في الوقت الذى يدخل فيه اللقاء بديلاً، مثلما حدث في ليلة السوبر الأفريقي وكذلك شيكابالا، محمد شحاتة، عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك.

على الجانب الأخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز اللقاء محملاً بمسئوليات كبيرة،بعد التتويج بكأس مصر ليثبت للجميع أنه فريق بطولات،وأن الفوز باللقب الأخير كان مجرد بداية لرسم خريطة الإنجازات والألقاب.

ويتسلح فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني كرونوسلاف يورتشيتش بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية على أمل أن تصنع معه الفارق فى لقاء الزمالك خاصة أنه تعاقد مع أكثر من لاعب قوي وعلى رأسهم عبد الرحمن مجدي،صديق إيجولا،يوسف أوباما وطارق علاء.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي،خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي (أحمد توفيق)،في الهجوم: مصطفى فتحي - رمضان صبحي (صديق أوجولا) - فيستون مايلي.