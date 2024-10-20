شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 08:52 ص

نجح 8 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات الدور التمهيدي كالتالي:

- فوز محمد الشربيني على راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-7, 14-12, 11-9.

- فوز فيروز أبو الخير على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 4-11, 9-11, 14-12, 11-5.

- فوز مازن هشام على سالم خان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-6, 11-7.

- فوز يوسف سليمان على جريجور مارش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 9-11, 11-5.

- فوز روان العربي على أمينة عرفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-6, 11-3.

- فوز يوسف إبراهيم على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 10-12, 11-9, 12-10, 12-10.

- فوز علي فرج على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-5, 11-6.

- فوز نور الشربيني على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-6, 11-4.

- هزيمة نور أبو المكارم أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-3.