شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته فى معسكر قطر بعد إجازة المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته اليوم، الأحد، فى خامس أيامه داخل معسكر قطر، حيث يخوض الفريق مران صباحى بعدما حصل اللاعبون على راحة قصيرة أمس السبت، من المران المسائي، للذهاب في جولة حرة عقب وجبة الغذاء.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بخماسية دون رد على نظيره البدع القطرى، فى أولى مباريات الفريق بمعسكر الدراويش المقام حاليا بدولة قطر، والتى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب استاد الدوحة.

سجل خماسية الفريق كل من نادر فرج فى الدقيقة 12 ومروان حمدى فى الدقيقة 18، وخالد النبريصى هدفين فى الدقيقتين 25 و47، ومحمد بيومى فى الدقيقة 80.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كلا من: أحمد عادل فى حراسة المرمى، ومحمد نصر، وعماد حمدى، ومحمد عمار، وعبد الكريم مصطفى، ونادر فرج، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ومحمد بيومى، وخالد النبريصى ومروان حمدى.

وخلال أحداث الشوط الثانى شارك كل من حاتم، سكر، إيريك تراورى، إبراهيم عبد العال، عمر القط، محمد زيدان على الملوانى، محمد خطارى، حسن صابر وعبدالله السعيد.

وشهدت المباراة حضور كوكبة من نجوم الإسماعيلى القدامى، فى مقدمتهم محمد فكرى الصغير، فوزى جمال، زيدان النبوى ومحمد عبد الوهاب.