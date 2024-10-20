شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصري من معسكر المغرب يشاركون فى مباراة الشباب أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يشارك مستبعدو النادي المصري من معسكر المغرب وهم، سمير فكري، عبد الوهاب نادر، أحمد شرف أحمد وهب، أحمد فؤاد في مباراة فريق الشباب تحت 20 سنة أمام الداخلية، والتي تقام اليوم الأحد بمنافسات الناشئين.

كما يواصل عصام ثروت حارس مرمى الفريق، التدريبات التأهيلية في رحلة التعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها بنهاية الموسم الماضي.

وكان المصري قرر وضع أحمد أيمن منصور على قائمة الانتظار فى الموسم الجديد، وذلك لعدم الجاهزية، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي للركبة.

ويستمر معسكر المصري المقام حالياً بمدينة بوزنيقة في المغرب، حتى الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، حيث يعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لبدء منافسات دوري الموسم الجديد.