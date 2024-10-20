صرفت 6 مليون.. 10 صور لقصة حادث عمرو زكي الخطير بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، في تسطير اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ وسجلات كرة القدم المصرية، نظراً للأداء الرائع الذي ظهر به ذكي رفقة الأندية التي لعب لها وعلى رأسهم نادي الزمالك أو مع الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني.

وحظى عمرو زكي بشعبية وجماهيرية كبيرة، في الوسط الرياضي المصري والأفريقي بشكل عام، خاصة في ظل تألقه الدائم رفقة الفارس الأبيض والمنتخب الوطني، في كافة البطولات.

وبدأ عمر ذكي مشواره في صفوف قطاع الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي، الذي انتقل منه إلى نادي المنصورة حينما كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، لتبدأ من هنا رحلة التألق الكبيرة في مسيرة عمرو ذكي، أنظار العديد من الأندية المصرية، لينضم إلى نادي إنبي في عام 2003، قبل الانتقال إلى الزمالك في موسم 2006.

وعلى الرغم من الشعبية والجماهيرية الكبيرة، التي يتمتع بها عمرو زكي، إلا أنه من لاعبي كرة القدم الذين، غابت عنهم الأضواء بعض الشيئ، بعد اعتزال كرة القدم، حتى في ظل تعرضه لظروف صحية صعبة.

وفي 30 أغسطس 2019، مر عمرو ذكي بواحدة من أصعب الأزمات، بعدما تعرض لحادث مروري، كاد أن ينهي حياته، على طريق الساحل الشمالي، نقل على أثره إلى المستشفى.

وكان عمرو زكي، تحدث في أبريل 2020 عن الحادث الذي تعرض له، خلال ظهوره عبر قناة الزمالك، قائلاً: "تعرضت لنزيف داخلي على المعدة لكنه توقف، شرخ في 3 ضلوع، جذع قوي في الرقبة، شرخ في الحوض، 55 غرزة في الرأس بعد الإصابة بجروح قوية، بالإضافة إلى مشاكل في الظهر والساق أيضاً".

وحرص عمرو زكي، خلال حديثه عن الحادث الذي تعرض له، على توجيه الشكر إلى نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان، قائلاً: "أتوجه بالشكر إلى محمد زيدان، لأنه كان أول شخص متواجد بجانبي في المستشفى، مع مجموعة من أصدقائي من خارج المجال الرياضي، الجميع تحدث معي عن مدى التأثر الذي ظهر على زيدان، حينما شاهدني ودمي يسيل بعد الحادث".

وأضاف: "بعيداً عن كون محمد زيدان لاعب موهوب ونجم كبير لمنتخب مصر وعلى المستوى الاحترافي، إلا أنه إنسان طيب في المقام الأول وما قام به معي، كان من الممكن أن لا يقوم به شقيقي واللي اتحكالي على اللي هو عمله مش أي حد يعمله".

وكشف عمرو زكي في تصريحات عبر "الرياضية" السعودية، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، سبب غيابه عن الظهور خلال الفترة الماضية، قائلاً: "أنا موجود، لكن بعيد تماما عن الإعلام خلال الفترة الماضية، مررت برحلة علاج خارجية أجريت خلالها ثلاثة عمليات".

وتابع: "على الرغم من غيابي عن الظهور الإعلامي، خلال الفترة الماضية إلا أنني ماتابع جيد لنادي الزمالك، لأنني لن أنسى فضل هذا النادي وجماهيره الكبيرة، التي لها الحق في الغضب مني بسبب عدم ظهوري ولكن الظروف هي من تسببت في هذا الأمر".

وأكمل: "الحمد لله حالتي الصحية أصبحت أفضل بشكل كبير، بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له في فترة سابقة، الذي أنفقت بسببه 6 ملايين جنيه وجلست في المنزل لمدة ستة أشهر بعد هذا الحادث".

ويذكر أن عمرو زكي خاض العديد من تجارب الاحتراف، في عدد من الدوريات الأوروبية، حيث لعب رفقة فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، ويجان الإنجليزي، هال سيتي الإنجليزي، السالمية الكويتي، الرجاء البيضاوي المغربي.

وعلى المستوى الدولي، خاض زكي رفقة منتخب مصر 66 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفاً.

أقرأ أيضاً:

مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

"مشكلة الدوليين ومشاركة شوبير ورفض وعد الجماهير".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا