شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد يوسف يقود الأهلي لنهائى أفريقيا أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر 2013، نجح الأهلى بقيادة محمد يوسف فى الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا للعام الثانى على التوالى، بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب القطن الكاميرونى بقيادة الفرنسى سيبسان ديسابر بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بهدف لكل منهما.

أقيمت المباراة بالجونة، تقدم عبد الله السعيد لاعب الأهلى وقتها مبكرا بعد 3 دقائق فقط، وتعادل الضيوف عن طريق أليكسيس يوجودا.

فاز الأهلى بركلات الترجيح 7 / 6، سجل للأهلى كل من وليد سليمان، وائل جمعة، شهاب الدين أحمد، سيد معوض، محمود حسن تريزيجية، محمد نجيب، أحمد فتحي، في حين أهدر محمد أبوتريكة ضربة جزاء، وتصدى شريف إكرامى لركلتين، وواجه الاهلى فى النهائى أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا وتوج بطلا للقارة.

وإجمالا توج الأهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.