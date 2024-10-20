شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى افتتاح مباريات الجولة الثالثة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى المحترفين بـ5 مواجهات قوية بين كهرباء الإسماعيلية مع المنصورة، الداخلية مع منتخب السويس، أبو قير للأسمدة مع وادى دجلة، وى مع بلدية المحلة، السكة الحديد مع راية، وتستكمل الـ5 مباريات الأخرى غدا الاثنين.

ويستضيف فريق كهربا الإسماعيلية فريق المنصورة في مباراة يدخلها الفريقان بهدف تحقيق الفوز فقط، حيث خسر المنصورة أول مباراتين في البطولة، بينما خسر كهرباء الإسماعيلية مباراة وتعادل الأخرى، ولم يعرف الفريقان الفوز حتى الآن.

ويبحث فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق عن أول نقاطه عندما يواجه منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود، الذى فشل هو الآخر في تحقيق أي نقطة حتى الآن، وستكون المباراة طوق النجأة لأحد المدربين في حال تحقيق الفوز أما الخاسر سيكون مهددا بالرحيل المبكر عن الفريق.

وفى مباراة قوية يستقبل فريق أبوقير للأسمدة صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط، فريق وادى دجلة صاحب المركز السابع بنفس الرصيد، ويأمل كلا الفريقين تحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم في الترتيب وانتظار تعثر المقاولون للانقضاض على الصدارة، وستكون المباراة بمثابة 6 نقاط نظرا لتساوى رصيد الفريقين.

ويحل فريق بلدية المحلة بقيادة إبراهيم صلاح، ضيفا على فريق وى بقيادة عمرو أنور، في مباراة يأمل خلالها إبراهيم صلاح بالعودة بالنقاط الثلاثة متسلحا بفترة الراحة التي حصل عليه الفريق بعد تأجيل مباراته مع سبورتنج، فيما يبحث عمرو أنور عن أول فوز في المسابقة بعد التعادل في أول مباراتين.

ويستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف نظيره راية، متسلحا بعودة الفريق لسكة الانتصارات واحتلاله المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط من هزيمة وفوز، في المقابل يسعى فريق راية صاحب النقطة الواحدة في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب السكة.

وتستكمل غدا مباريات الجولة بـ5 مباريات قوية بين سبورتنج مع المقاولون العرب، القناة مع ديروط، لافيينا مع طنطا، بترول أسيوط مع بروكسى، الترسانة مع أسوان.