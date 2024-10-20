محمود الخطيب يهنئ رجال اليد ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حرص محمود الخطيب رئيس إدارة النادي الأهلي،على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد "رجال" وجهازهم الفني والطبي، وذلك بعد الفوز على فلاورز البنيني في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد.

وأشاد الخطيب، بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين طوال مشوار البطولة وإصرارهم على التتويج باللقب، الذي يأتي بعد أيام من إحرازهم الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر المنظومة لإحراز المزيد من البطولات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

وأثنى الخطيب على مساندة الجمهور للنادي الأهلي ودعمهم كافة الفرق الرياضية في كل المناسبات.

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