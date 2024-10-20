طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك و بيراميدز في نصف نهائي كآس السوبر المصري
ويلاقي الزمالك ضد نظيره بيراميدز غداً الأحد على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة 4:5 مساء. وتذاع المباراة على أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من:
محمد معروف (حكم ساحة)
محمود أبو الرجال (مساعد أول)
هانى خيري (مساعد ثاني)
محمود ناجى (حكم رابع)
محمود عاشور (حكم فيديو)
عمر فتحى (مساعد حكم فيديو)
اقرأ أيضًا:
بعد برائته اليوم... 20 صورة لقصة حب إمام عاشور وزوجته
أزمة ودعما دائما.. 15 صور لاحتفالات نجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم بالبطولات