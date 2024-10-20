الامارات | «كأس الإمارات» لكرة اليد.. «شرقاوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الشارقة بلقب «كأس الإمارات» لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه الوصل (33-21)، أول من أمس، في الجولة الخامسة التي سجلت فوز مليحة على ضيفه الوحدة بواقع (32-22).

وعزز الشارقة صدارة الترتيب العام للمسابقة بالعلامة الكاملة (15 نقطة) من خمسة انتصارات متتالية، ليعلن من خلالها الحسم المبكر للقب، بصرف النظر عن مباراته الأخيرة في الجولة المقبلة، المقررة الثلاثاء المقبل أمام النصر، التي لو خسرها سيضيف نقطة إلى رصيده، ويصبح 16 نقطة، تضمن له الفوز بالبطولة، رغم المنافسة القوية مع مليحة الذي يحتل بنهاية هذه الجولة المركز الثاني (13 نقطة)، ويخضع للراحة في الجولة المقبلة، أو شباب الأهلي (سبع نقاط)، رغم بقاء ثلاث مباريات له في البطولة، من ضمنها مواجهة مليحة في الجولة الختامية.

ويقضي نظام البطولة التي تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، اللجوء إلى المواجهات المباشرة في حال تعادل أكثر من فريق بالنقاط، ما يعني أن الشارقة لو خسر مباراته مع النصر، وتمكن أحد فريقي مليحة أو شباب الأهلي من إكمال انتصاراته والوصول إلى 16 نقطة، فإن «الملك» حسم اللقب حسابياً، لكونه فاز سابقاً على مليحة (34-24)، وعلى شباب الأهلي (26-22).

ولم يجد الشارقة صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه متفوقاً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (15-12)، قبل أن يواصل الشارقة توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم انتصاره بنتيجة (33-21).