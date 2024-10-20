الامارات | كوزمين: الشارقة أوقف تاعرابت وبوسعيد فتحقق «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، أن فريقه عرف كيف يوقف لاعبي النصر وعدم إعطائهم المساحات، ما قاد «الملك» للفوز على «العميد»، أول من أمس، بهدفين نظيفين، والتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحافية بعد المباراة، إن المواجهة كانت صعبة إلا أن فريقه تمكن من حسم الفوز، موضحاً: «لاعبا النصر عادل تاعرابت وعثمان بوسعيد، يلعبان بأريحيه في فريق النصر وقادران على صنع الفارق، ولذلك كان يجب علينا غلق المساحات وعدم إعطائهما القدرة على التمرير وصناعة الفرص، ما قاد الفريق للفوز».

وأضاف: «في الشوط الأول لم يكن فريق الشارقة في مستواه الحقيقي، ولم نقدم المردود المنتظر، لكنه استعاد في الحصة الثانية مستواه، وامتلك الكرة ولعب التمريرات الصغيرة حتى نجح في إحراز هدفين، وصعد إلى الدور المقبل من الكأس».

وتابع: «هناك لاعبون خاضوا المباراة وهم ليسوا في أفضل حال مثل خالد الظنحاني، الذي لعب المباراة ولديه مشكلة في أنفه، ولذلك لعب بالقناع، وأشكره على المجهود الذي قدمه».

في المقابل، قال مدرب النصر الهولندي ألفريد شرودر، إن «العميد» فقد فرصته في المباراة من الشوط الأول، إذ صنع الفرص ولكنه لم ينجح في اغتنامها أمام فريق الشارقة القوي، على حد تعبيره. وقال: «لعبنا أمام فريق متصدر دوري أدنوك للمحترفين، وفي الشوط الثاني كان النصر جيداً، ولكن الشارقة نجح في إحراز الهدف الأول، ما مهد طريقه إلى الفوز».

وأكمل: «خسرنا تغيير اللاعب عبدالله توريه الذي كان يُشكل خطورة، ولولا إصابته ما كنت قد استبدلته».

وأضاف: «مازلنا في بداية الموسم، ومن الصعب الحديث الآن عن الانتقالات الشتوية وتدعيم الصفوف».